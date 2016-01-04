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iPhone 6
Компания Apple не стоит на месте, и каждый год выпускает все больше и больше интересных новинок. Некоторые из них не приживаются, а другие, наоборот, стают бестселлерами. Один из них – шестой iPhone, вышедший еще в две тысячи четырнадцатом году, и за свое недолгое существование успел собрать миллион
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Как победить «синий экран смерти»
Наверняка каждый человек при использовании компьютера сталкивался с такой неприятностью, как «синий экран» компьютера с большим количеством бегущих букв и цифр. Происходит данное явление, как правило, после сбоя ПК, вызванного в результате внезапного отключения электричества, заражения вирусами и т.
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Несколько правил выживания вашего почтового ящика
Проблема спама на сегодняшний день также остра, как и несколько лет тому назад. Многие из пользователей email - ящиков, при неправильной их настройке, испытывают по истине колоссальные проблемы с их использованием. В результате, смирившись с этой не решаемой проблемой, многие бросают свои старые поч