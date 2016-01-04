iPhone 6

Компания Apple не стоит на месте, и каждый год выпускает все больше и больше интересных новинок. Некоторые из них не приживаются, а другие, наоборот, стают бестселлерами. Один из них – шестой iPhone, вышедший еще в две тысячи четырнадцатом году, и за свое недолгое существование успел собрать миллион Компания Apple не стоит на месте, и каждый год выпускает все больше и больше интересных новинок. Некоторые из них не приживаются, а другие, наоборот, стают бестселлерами. Один из них – шестой iPhone, вышедший еще в две тысячи четырнадцатом году, и за свое недолгое существование успел собрать миллион

Как победить «синий экран смерти»

Наверняка каждый человек при использовании компьютера сталкивался с такой неприятностью, как «синий экран» компьютера с большим количеством бегущих букв и цифр. Происходит данное явление, как правило, после сбоя ПК, вызванного в результате внезапного отключения электричества, заражения вирусами и т. Наверняка каждый человек при использовании компьютера сталкивался с такой неприятностью, как «синий экран» компьютера с большим количеством бегущих букв и цифр. Происходит данное явление, как правило, после сбоя ПК, вызванного в результате внезапного отключения электричества, заражения вирусами и т.